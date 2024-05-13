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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине на этой неделе

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 22:48

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Салливана на брифинге в Белом доме 13 мая

Детали: Комментируя ситуацию с темпами поставок военной помощи Украине от США, советник Байдена отметил, что часть вооружения из последнего пакета, объявленного 10 мая, прибудет на поле боя "на этой неделе".

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"И у нас будет еще один пакет PDA (поставки оружия со складов армии США. – Ред.) в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок (оружия), осознавая, что из-за задержки Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывести ее оттуда как можно быстрее", – добавил Салливан.

Он далее уточнил, что США пытаются интенсифицировать поставки оружия в Украину, но это не означает, что аналогичные пакеты военной помощи будут объявляться еженедельно.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

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В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал на прошлой неделе, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.

Темы: СШАпомощь Украине
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