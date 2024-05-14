В Часовом Яру бои не утихают, россияне продолжают мясные штурмы – "Хортица"

В Часовом Яру в Донецкой области оккупанты пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне. За сутки враг совершил более 12 штурмов.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел.

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Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая на город и населенные пункты поблизости".

Детали: По словам Волошина, враг пытается захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Сейчас оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше, а чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

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Оккупанты бросают на штурм мобилизованных, бывших заключенных, а технику - приберегают.

В подобных штурмах участвуют заключенные из подразделений "Шторм Z", "Шторм V".

Противник прилагает все усилия, чтобы достичь успеха на этом направлении, но враг там успеха не имеет, несмотря на активное артиллерийское воздействие.

Только за предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов. На утро также было зафиксировано 12 штурмов врага.

В районе Ивановского - 1 штурм и 139 обстрелов из различных видов вооружения.

Всего за сутки на Часовояровском направлении враг совершил почти 300 сбросов с дронов-камикадзе и 1330 обстрелов из различных видов вооружения.