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Генштаб: На Харьковском направлении было 14 вражеских атак

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 19:47
Генштаб: На Харьковском направлении было 14 вражеских атак
Фото - ОК "Запад"

За прошедшие сутки на фронте произошло 130 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ 14 мая по состоянию на 19:00

Детали: По данным ведомства, российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.

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На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздолевки.

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На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло – до 21.

Дословно: "Высокой интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также КАБы. В общей сложности сегодня на этом направлении произошло 40 атак окуп. украинских защитников Больше всего – в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьевого.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников близ Кринок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло".

Темы: ГенштабХарьковская область
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