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Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 23:04
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием
фото - getty images

Комитет по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) Испании на заседании 14 мая подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время голосования за принятие резолюции высказались 29 членов парламентского комитета, против проголосовали четыре и еще один – воздержался.

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В резолюции, представленной депутатом от ультраправой партии Vox, профессором Карлосом Флоресом, описывается спланированный сталинским режимом голод 1930-х годов в тогдашней Советской Украине.

Там также перечислены парламенты стран, которые уже приняли решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Резолюция призывает правительство Испании признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида, публично почтить память жертв тех событий и "продолжать решительно поддерживать в рамках ЕС экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине для защиты ее демократии и территориальной целостности от авторитарного российского режима".

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Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

Темы: Испанияголодомор
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