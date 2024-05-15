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Зеленский решительно осудил покушение на Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 15 мая 2024, 18:10
Зеленский решительно осудил покушение на Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее в среду.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Twitter (X)

Детали: Зеленский назвал нападение на словацкого премьер-министра ужасным и подчеркнул, что Украина "решительно осуждает этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера".

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"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в какой форме и ни в одной сфере. Искренне надеемся на скорейшее выздоровление Роберта Фицо и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", – добавил президент.

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Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо опубликовал первое сообщение после покушения на чиновника, где утверждается, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.

Темы: ЗеленскийСловакия
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