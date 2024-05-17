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Генштаб: на Харьковском направлении Силы обороны отбили восемь атак оккупантов

Алена ИвашкивПятница, 17 мая 2024, 00:44
Генштаб: на Харьковском направлении Силы обороны отбили восемь атак оккупантов
фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Наши воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 23.30

Дословно: "Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая.

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По состоянию на сейчас с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из числа личного состава и 21 единица вооружения и военной техники".

Детали: С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются.

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.

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На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крохмальное - Берестовое. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении противник восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Северском направлении отбито четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестовое - Выемка. В ходе оборонительных действий потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отражено 13 попыток прорвать оборону наших войск.

Две атаки врага наши защитники отражают на направлениях Бахмут - Клищеевка, Опытное - Андреевка. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны осуществили перегруппировку.

Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник совершил 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении противник совершил девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять атак противника на направлении Алешковские Пески - Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

В общем, ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в обстановке не произошло. 

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно.

Темы: Генштабвойна
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