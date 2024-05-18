Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский: Крым без России станет одним из лучших для жизни мест в Европе

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 19:03
Зеленский: Крым без России станет одним из лучших для жизни мест в Европе
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Источник: Зеленский в речи в Киеве перед церемонией закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Прямая речь: "Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида – депортации крымскотатарского народа – и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

Реклама:

До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет – будет обязательно, – когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации.

Полуостров, которому суждено было стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет – безусловно и без России".

Темы: ЗеленскийКрымдеоккупациякрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Силы обороны отбили штурм Часового Яра, уничтожили 20 единиц бронетехники РФ
Зеленский: на Харьковском направлении россияне ощутимо теряют пехоту и технику
Украина имеет лишь четверть необходимого, чтобы защитить небо - Зеленский
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: