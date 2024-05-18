Зеленский: Крым без России станет одним из лучших для жизни мест в Европе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Источник: Зеленский в речи в Киеве перед церемонией закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Прямая речь: "Только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида – депортации крымскотатарского народа – и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

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До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет – будет обязательно, – когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации.

Полуостров, которому суждено было стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет – безусловно и без России".