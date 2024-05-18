Силы обороны 4 раза осуществляли штурмовые действия, чтобы выбить противника – Генштаб

В субботу на фронте произошло 77 боевых столкновений, из которых 7 еще продолжаются, при этом 4 раза Силы обороны осуществляли штурмовые действия.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30

Дословно: "На большинстве направлений по всей линии фронта сохраняется динамика боестолкновений. Подразделения российских оккупантов не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки. Работают наша разведка, артиллерия, авиация и ударные беспилотные системы.

Реклама:

С начала текущих суток украинская авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их зенитно-ракетных комплекса. Наши ракетчики и артиллеристы нанесли удары по еще трем районам сосредоточения противника и одной радиолокационной станции.

В общем, из 77 боевых столкновений за эти сутки семь еще продолжаются. При этом украинские воины четыре раза осуществляли штурмовые действия с целью выбить противника с занимаемых позиций. Информация уточняется".

Детали: На Харьковском направлении в течение суток происходило 10 боестолкновений. Российские террористы снова нанесли воздушный удар по городу Харьков, применив две управляемые авиабомбы. Проводили штурмовые действия на направлениях Глубокое-Лукьянцы, Лукьянцы-Веселое, Бугруватка-Старица.

ВИДЕО ДНЯ

На Харьковском направлении враг понес потери 73 военнослужащих убитыми и ранеными и 16 единиц техники, из которых 2 танка. Остальная информация по потерям противника уточняется. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки и перегруппировке на отдельных участках.

На Купянском направлении количество боев за день возросло до девяти, а на Лиманском – до семи. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага и сохраняют контроль над ситуацией.

На Краматорском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Ивановское и Калиновка. Общее количество атак россиян на направлении возросло до 14.

Покровское направление на карте боевых действий остается самым горячим. Из 23 боевых столкновений с начала суток, в настоящее время четыре еще продолжаются. В перечень населенных пунктов, куда враг направляет свои атаки, добавилось Нетайлово. Россияне нанесли авиаудары с применением КАБов в районе Александрополя, Восхода, Евгеновки. Информация уточняется.

На Кураховском направлении агрессор десять раз предпринимал попытки преодолеть украинскую оборону. Продолжается бой вблизи Красногоровки.

На Приднепровском направлении число остановленных российских штурмов украинскими защитниками на плацдармах на левобережье Днепра в Херсонской области за субботу возросло до четырех.