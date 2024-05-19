На Днепропетровщине сбили вражескую ракету
Воскресенье, 19 мая 2024, 18:10
В Новомосковском районе Днепропетровщины Силы обороны сбили вражескую ракету Х-59/69.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Воздушное командование "Восток"
Прямая речь Лысака: "Защитники из ВК "Восток" превратили в металлолом вражескую ракету.
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Ее сбили в Новомосковском районе".
Детали: Воздушное командование "Восток" уточнило, что в Новомосковском районе его подразделение сбило управляемую авиационную ракету Х-59/69.