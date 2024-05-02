Россия за сутки убила 8 и ранила 23 жителей Донецкой и Харьковской областей

8 человек погибли и 23 человека пострадали в результате российских обстрелов Донецкой и Харьковской областей 1 мая.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АТАКИ ПО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Прямая речь Филашкина: "За 1 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Горняке, 1 в Калиновом и Красногоровке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Отмечается, что оккупанты сбросили а бомбу "КАБ-250" на Калиново Покровского района. От вражеских ударов изуродованы частные дома, линии электропередач и инфраструктурный объект.

ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ АТАКИ ПО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Также глава Харьковской ОВА сообщил, что за сутки россияне убили 4 человека в области. По словам Синегубова, две женщины 66 и 78 лет погибли в результате обстрела сел Лелюковка и Липцы, еще оккупанты убили двух человек в Золочеве.

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Кроме того, от вражеских обстрелов пострадали 13 человек в Золочеве, 66-летняя женщина в поселке Боровая и 46-летний мужчина. Он подорвался на тракторе на неизвестном взрывном устройстве возле села Глинское.

Предыстория:

1 мая оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку Золочев на Харьковщине. Также российские войска ударили ракетными системами "Ураган" по городу Горняк, что в Донецкой области.