Зеленский: Путин попытается сорвать Саммит мира

Президент Владимир Зеленский считает, что кремлевский лидер Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Глобального саммита мира, который в середине июня пройдет в Швейцарии.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое транслируется в соцсетях

Детали: По его словам, Украина и Швейцария уже завершили направление приглашений на Саммит мира, который состоится 15 и 16 июня.

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По убеждению президента, этот саммит будет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира.

Прямая речь: "Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции.

Все наши позиции - и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере - должны быть сейчас одинаково сильными. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Поэтому наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами - все это должно работать вместе. И будет работать".

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Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что на Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов мира. Но Россию на событие никто не приглашал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Россия сможет стать участником мирных переговоров только после того, как потерпит поражение на поле боя, или после того, как участники Саммита мира объединятся и наработают концепцию дальнейшего развития событий.