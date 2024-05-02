Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский: Путин попытается сорвать Саммит мира

Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 21:26
Зеленский: Путин попытается сорвать Саммит мира
Владимир Зеленский обращается к украинцам вечером 2 мая. Фото: скриншот обращения от Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что кремлевский лидер Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Глобального саммита мира, который в середине июня пройдет в Швейцарии.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении, которое транслируется в соцсетях

Детали: По его словам, Украина и Швейцария уже завершили направление приглашений на Саммит мира, который состоится 15 и 16 июня.

Реклама:

По убеждению президента, этот саммит будет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира.

Прямая речь: "Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Должны также понимать и то, что Путин попытается и различными манипуляциями, и силой ударов своих террористов сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции.

Все наши позиции - и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере - должны быть сейчас одинаково сильными. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Поэтому наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами - все это должно работать вместе. И будет работать".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил, что на Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов мира. Но Россию на событие никто не приглашал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Россия сможет стать участником мирных переговоров только после того, как потерпит поражение на поле боя, или после того, как участники Саммита мира объединятся и наработают концепцию дальнейшего развития событий.

Темы: ЗеленскийПутинмирвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области

фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"

фотоNYT нашла, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие

Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 400 млн долларов

В Румынии назвали, сколько украинских мужчин сбежали в эту страну от мобилизации

Зеленский ответил Фицо, который оскорбил словаков, собиравших деньги на снаряды Украине

Все новости...
После двух месяцев восстановления 110 бригада возвращается на фронт
Бои продолжаются в лесопосадках вокруг Часового Яра, россияне не продвинулись – Федоренко
Разведка США дала прогноз относительно тактики РФ в войне против Украины
В Белом доме не видят готовности Китая принять украинскую "формулу мира"
Последние новости
08:42
Генштаб: россияне атакуют на восьми направлениях, горячее всего - на Авдеевском
08:38
ФутболАссисты Довбика и Цыганкова не помогли "Жироне" победить "Алавес" в 35 туре Ла Лиги
08:23
Россияне потеряли еще более 1300 своих военных на фоне наступлений на Харьковщине
07:49
ОВА: За сутки оккупанты 380 раз ударили по Запорожской области
07:27
видеоВ Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом
06:30
ISW назвал стратегическую цель оккупантов в Харьковской области
05:28
фотоЭтой ночью Землю накрыла "экстремальная геомагнитная буря"
04:38
БоксЛомаченко оказался тяжелее Камбососа накануне боя
04:22
Атеш: Одно из отделений 44 армейского корпуса ВС РФ отказалось атаковать Харьковщину
03:22
видеоЭтой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
Все новости...
Реклама:
Реклама: