ВСУ за сутки отминусовали 1 400 оккупантов и 50 артсистем
Понедельник, 20 мая 2024, 07:48
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1400 захватчиков, сожгли 50 артиллерийских систем, 35 ББМ и 14 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 493 690 (+1 400) человек,
- танков − 7 590 (+14) ед,
- боевых бронированных машин − 14 665 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 12 737 (+50) ед,
- РСЗО − 1 076 (+2) ед,
- средств ПВО − 807 (+4) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 236 (+81) ед,
- крылатых ракет − 2 205 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+1) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 311 (+60) ед,
- специальной техники − 2 079 (+2) ед.
Данные уточняются.