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Посол в США надеется на "смелые решения" относительно Patriot для Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 20 мая 2024, 09:58
Посол в США надеется на смелые решения относительно Patriot для Украины
PATRIOT/ ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ - GETTY IMAGES

Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется на "смелые решения" от Соединенных Штатов в ожидании крайне необходимых ЗРК Patriot для защиты от воздушных атак России.

Источник: Маркарова в интервью CBS News, "Европейская правда"

Детали: Посол отметила, что накануне очередной встречи "формата Рамштайн" 20 мая продолжаются очень активные переговоры с Пентагоном относительно потребности Украины в системах ПВО.

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"Мы работаем днем и ночью. Но, откровенно говоря, сейчас настало то время, когда каждый должен дать нам немного своего. Поэтому мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы.

Мы благодарны США за то, что они ищут их, предоставляют разрешение, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пришло время принять несколько смелых решений и предоставить нам больше систем, чтобы мы могли видеть их сразу там, где они нам нужны", – сказала Маркарова.

По ее словам, как минимум две системы нужны для защиты Харькова и области. Ранее об этом говорил и президент Зеленский в общении с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Но другие места также нуждаются в защите", – добавила глава украинской дипмиссии в США.

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Маркарова подчеркнула, что дополнительные системы ПВО позволят не только спасти жизни, но и сохранить производство электроэнергии и предотвратить трату большого количества денег и усилий на будущее восстановление поврежденных объектов.

Напомним:

Темы: Patriot
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