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Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
задержание Гринкевича-старшего. фото ОГП

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении изъятого имущества, а также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний.

Источник: ГБР, ОГП, "Украинская правда"

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение".

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Детали: По данным УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.

Расследованием установлено, что в конце декабря 2023 года подозреваемый пытался подкупить заместителя руководителя отдела ГБР. За 500 тысяч долларов США он просил содействия в возвращении изъятого имущества, которое находится на территории таможенного поста "Чайки" Киевской таможни. Также за эти средства подозреваемый просил дальше не проводить процессуальные действия и закрыть уголовное производство в отношении него по факту незаконных сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего его передадут в суд.

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Игорь Гринкевич, согласно решению суда о мере пресечения, находится в СИЗО.

Бизнесмен также является фигурантом в другом эпизоде, его подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

Темы: ГБРвзятка
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