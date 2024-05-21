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Наступление врага на Сумщину нельзя исключать – пограничники

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 11:11
Наступление врага на Сумщину нельзя исключать – пограничники
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Наступление российских оккупационных войск на Сумскую область не следует исключать, отмечает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Источник: Демченко в эфире "Радио Свобода" 21 мая

Прямая речь: "Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны".

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Детали: По словам офицера, как и на севере Харьковской области, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы оттянуть украинские силы с других участков фронта.

Демченко отметил, что каждая составляющая Сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

Что предшествовало: Институт изучения войны отмечает, что российские войска концентрируют ограниченные, недоукомплектованные и несплоченные силы на Сумском направлении, но даже такая российская группировка сил сможет добиться вероятного желаемого эффекта – оттянуть и зафиксировать украинские силы в районе границы.

Темы: Сумская областьвойнаПограничная служба
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