Наступление врага на Сумщину нельзя исключать – пограничники

Наступление российских оккупационных войск на Сумскую область не следует исключать, отмечает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Источник: Демченко в эфире "Радио Свобода" 21 мая

Прямая речь: "Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и растянуть силы обороны нашей страны".

Реклама:

Детали: По словам офицера, как и на севере Харьковской области, российские военные там могут пытаться наступать, чтобы оттянуть украинские силы с других участков фронта.

Демченко отметил, что каждая составляющая Сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно, а оборону на этом направлении следует и дальше усиливать.

Что предшествовало: Институт изучения войны отмечает, что российские войска концентрируют ограниченные, недоукомплектованные и несплоченные силы на Сумском направлении, но даже такая российская группировка сил сможет добиться вероятного желаемого эффекта – оттянуть и зафиксировать украинские силы в районе границы.