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Политзаключенный Кремля перенес инфаркт из-за плохих условий в российской тюрьме − Лубинец

Ирина БалачукВторник, 21 мая 2024, 11:37
Политзаключенный Кремля перенес инфаркт из-за плохих условий в российской тюрьме − Лубинец
Политзаключенный Рустем Сейтмеметов. Фото из Telegram Дмитрия Лубинца

Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в российской тюрьме, сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Источник: омбудсмен в Telegram

Детали: Он напомнил, что Сейтмеметова россияне незаконно задержали во временно оккупированном Крыму и приговорили к 13 годам лишения свободы. А недавно стало известно, что его по неизвестным причинам переместили в отдельное помещение, которое не отапливалось.

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Прямая речь Лубинца: "Чтобы согреться, заключенный был вынужден постоянно двигаться и заниматься физическими нагрузками. Во время их выполнения Рустем потерял сознание. После медицинского осмотра, ему поставили диагноз − инфаркт миокарда".

Детали: Омбудсмен отметил, что политзаключенному дают лекарства, которых он не знает, и не сообщают информацию о его состоянии здоровья, показателях анализов.

"Условия содержания ни одного из украинских политзаключенных не соответствуют действующим нормам международного права. Это приводит к ухудшению состояния здоровья заключенного, и фактически можно приравнивать к пыткам. Призываю мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека Россией!" − подчеркнул Лубинец. 

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Предыстория: 

  • В октябре 2021 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к тюремному заключению со сроками от 12 до 17 лет. Рустему Сейтмеметову суд дал 13 лет тюрьмы. 

 

Темы: Росcияполитзаключенныездоровьеправа человека
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