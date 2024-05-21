Политзаключенный Кремля перенес инфаркт из-за плохих условий в российской тюрьме − Лубинец
Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в российской тюрьме, сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Источник: омбудсмен в Telegram
Детали: Он напомнил, что Сейтмеметова россияне незаконно задержали во временно оккупированном Крыму и приговорили к 13 годам лишения свободы. А недавно стало известно, что его по неизвестным причинам переместили в отдельное помещение, которое не отапливалось.
Прямая речь Лубинца: "Чтобы согреться, заключенный был вынужден постоянно двигаться и заниматься физическими нагрузками. Во время их выполнения Рустем потерял сознание. После медицинского осмотра, ему поставили диагноз − инфаркт миокарда".
Детали: Омбудсмен отметил, что политзаключенному дают лекарства, которых он не знает, и не сообщают информацию о его состоянии здоровья, показателях анализов.
"Условия содержания ни одного из украинских политзаключенных не соответствуют действующим нормам международного права. Это приводит к ухудшению состояния здоровья заключенного, и фактически можно приравнивать к пыткам. Призываю мировое сообщество обратить внимание на нарушение прав человека Россией!" − подчеркнул Лубинец.
Предыстория:
- В октябре 2021 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к тюремному заключению со сроками от 12 до 17 лет. Рустему Сейтмеметову суд дал 13 лет тюрьмы.