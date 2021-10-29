В России бросили за решетку четырех крымских татар: дали больше 10 лет

Суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к тюремному заключению со сроками от 12 до 17 лет.

Источник: facebook-страница украинского омбудсмана Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Цинизм и ложь со стороны РФ привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них – сразу без трех: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем Сейтмеметов – их дядя по материнской линии.

Впечатляет ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российскими обвинителями. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, которые постоянно путались в своих показаниях".

Детали: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении участников так называемой "третьей бахчисарайской группы" в деле "Хизб ут-Тахрир", обвинив их по статье Уголовного кодекса РФ – "Организация и участие в деятельности террористической организации".

Суд дал им длительные сроки наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет.

У Амета Сулейманова инвалидность и он нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем. По мнению Денисовой, для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти.

Омбудсман напомнила, что в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Всеобщей декларации прав человека, страна-оккупант не может осуществлять правосудие по своим законам в отношении жителей оккупированной территории. К тому же четырех осужденных вывезли из оккупированного Крыма в Россию.

Что этому предшествовало: