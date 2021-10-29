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В России бросили за решетку четырех крымских татар: дали больше 10 лет

Пятница, 29 октября 2021, 13:03
В России бросили за решетку четырех крымских татар: дали больше 10 лет
Слева направо Амет Сулейманов, братья Сейтумеровы, их дядя Рустем Сейтмеметов, фото: Телеграм Денисовой

Суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех крымских татар к тюремному заключению со сроками от 12 до 17 лет.

Источник: facebook-страница украинского омбудсмана Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Цинизм и ложь со стороны РФ привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них – сразу без трех: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем Сейтмеметов – их дядя по материнской линии.

Впечатляет ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российскими обвинителями. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, которые постоянно путались в своих показаниях".

Детали: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении участников так называемой "третьей бахчисарайской группы" в деле "Хизб ут-Тахрир", обвинив их по статье Уголовного кодекса РФ – "Организация и участие в деятельности террористической организации".

Суд дал им длительные сроки наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет.

У Амета Сулейманова инвалидность и он нуждается в регулярном медицинском уходе, поскольку имеет серьезные проблемы с сердцем. По мнению Денисовой, для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти.

Омбудсман напомнила, что в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Всеобщей декларации прав человека, страна-оккупант не может осуществлять правосудие по своим законам в отношении жителей оккупированной территории. К тому же четырех осужденных вывезли из оккупированного Крыма в Россию.

Что этому предшествовало:

  • В июне 2020 года российские правоохранители перевели задержанного Сейтумера Сейтумерова в психиатрическую больницу, где заставили проголосовать за изменения в конституцию РФ.
  • В марте 2020 года оккупанты обыскали дома четырех осужденных в Бахчисарае и задержали их. Амет Сулейманов был активистом общественной организации "Крымская солидарность", которая занимается защитой прав жертв политических преследований в оккупированном Крыму.
  • Перед этим оккупанты уже задерживали Сейтумера Сейтумерова в 2017 году.

Украинская правда

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Темы: крымские татарытюрьмаРосcияполитзаключенные
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