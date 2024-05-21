Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб сообщил о 37 боевых столкновениях с начала суток, горячее всего на Покровском направлении

Александр ШумилинВторник, 21 мая 2024, 12:33
Генштаб сообщил о 37 боевых столкновениях с начала суток, горячее всего на Покровском направлении
Фото: Генштаб

С начала суток 21 мая произошло 37 боевых столкновений с российскими оккупантами, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку противника в направлении Липцов.

Источник: сообщение Генштаба  

Детали: Такие данные штаб озвучил по состоянию на 10.30 21 мая.

Реклама:

Дословно: "Уже сегодня произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 514 обстрелов позиций наших войск, в том числе - 21 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 63 дрона-камикадзе".

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено".

Детали: В то же время Генштаб отмечает, что самая горячая ситуация наблюдается на Покровском направлении. Там с начала суток происходило 11 атак противника.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

"Укрэнерго" снова не прогнозирует отключение электроэнергии

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения почти вдвое

Все новости...
война
В Госдепе заявили, что США принципиально хотят победы Украины в войне против РФ
"Суспільне" выходит из телемарафона
Наступление врага на Сумщину нельзя исключать – пограничники
Последние новости
05:40
видеоВ Москве – масштабный пожар, к тушению привлекли авиацию
05:15
обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты
04:42
Обновлено от 2:42В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
04:29
БоксПлохие новости для Усика: промоутер Джошуа рассказал о судьбе титула IBF
04:04
ОбновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
03:54
боксФБУ готовит протест по результату проигрыша Захареева на Олимпийском отборочном турнире
03:00
КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности – СМИ
02:10
обновленоОккупанты нанесли очередные удары по Харькову, на месте прилета возник пожар
01:42
На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб
01:14
ОбновленоВ Керчи были слышны взрывы, оккупанты говорят о повреждении паромов
Все новости...
Реклама:
Реклама: