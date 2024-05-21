Генштаб сообщил о 37 боевых столкновениях с начала суток, горячее всего на Покровском направлении
С начала суток 21 мая произошло 37 боевых столкновений с российскими оккупантами, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку противника в направлении Липцов.
Источник: сообщение Генштаба
Детали: Такие данные штаб озвучил по состоянию на 10.30 21 мая.
Дословно: "Уже сегодня произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 514 обстрелов позиций наших войск, в том числе - 21 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 63 дрона-камикадзе".
На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено".
Детали: В то же время Генштаб отмечает, что самая горячая ситуация наблюдается на Покровском направлении. Там с начала суток происходило 11 атак противника.