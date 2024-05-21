В Госдепе заявили, что США принципиально хотят победы Украины в войне против РФ

Представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США принципиально хотят, чтобы Украина победила в войне против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы принципиально хотим, чтобы Украина победила в этой войне, и четко дали это понять, в частности предоставив ей миллиарды долларов помощи в сфере безопасности".

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Детали: Он также напомнил о речи госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой он говорил о стратегическом поражении, которое Россия "сама накликала на себя", начав эту войну.

"Я думаю, что наша позиция относительно того, кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы хотим видеть побежденным, является достаточно четкой уже более двух лет", - резюмировал Миллер.

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