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В Госдепе заявили, что США принципиально хотят победы Украины в войне против РФ

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 21 мая 2024, 12:46
В Госдепе заявили, что США принципиально хотят победы Украины в войне против РФ
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США принципиально хотят, чтобы Украина победила в войне против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы принципиально хотим, чтобы Украина победила в этой войне, и четко дали это понять, в частности предоставив ей миллиарды долларов помощи в сфере безопасности".

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Детали: Он также напомнил о речи госсекретаря США Энтони Блинкена, в которой он говорил о стратегическом поражении, которое Россия "сама накликала на себя", начав эту войну.

"Я думаю, что наша позиция относительно того, кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы хотим видеть побежденным, является достаточно четкой уже более двух лет", - резюмировал Миллер.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне Соединенные Штаты выразили ожидания, что Киев будет применять предоставленное ему вооружение по целям в Украине.
  • Ранее бывшая заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд, карьера которой была связана с Украиной и Россией, выразила убеждение, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Темы: СШАУкраинаРосcиявойна
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