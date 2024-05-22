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Еще две страны признали Палестинское государство

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 11:24
Еще две страны признали Палестинское государство
Иллюстративное фото: Getty Images

22 мая Испания и Ирландия объявили о признании Палестины как государства.

Источник: "Европейская правда"

Детали: О решении Испании объявил премьер-министр Педро Санчес. Он подчеркнул, что это признание не является оскорблением ни Израиля, ни еврейского народа.

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"Я хочу прояснить одну вещь: это признание не направлено против кого-то, оно не направлено против народа Израиля, народа, который мы ценим. И тем более оно не направлено против евреев, замечательного народа, история которого связана с Испанией", – объявил Санчес в парламенте, которого цитирует издание El Pais.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна признает Палестину, потому что "мы верим в свободу и справедливость как фундаментальные принципы международного права".

"Это заявление об однозначной поддержке решения о создании двух государств, единственного надежного пути к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов", – заявил Харрис, которого цитирует RTE.

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Главы правительств Ирландии и Испании сделали свои объявления после того, как ранее в среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна признает Палестинское государство.

Решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестинского государства вступят в силу 28 мая.

Ирландия, Норвегия и Испания теперь присоединились к 143 государствам-членам ООН из 193 в целом, которые признают Палестинское государство.

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявлял, что если Испания присоединится к Ирландии и Норвегии, аналогичный шаг будет сделан и против нее.

Темы: ИспанияИрландияПалестина
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