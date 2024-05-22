Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Киеве за участие в преступных сходках задержали 5 "криминальных авторитетов"

Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 16:40
В Киеве за участие в преступных сходках задержали 5 криминальных авторитетов
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

В Киеве за участие в преступных сходках задержали участников схемы незаконной переправки военнообязанных за границу, которые обратились к "криминальным авторитетам", чтобы урегулировать конфликт между членами группы.

Источник: Киевская городская прокуратура, Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов - временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП и т.д.".

Реклама:
 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что участники этой группы в течение июня 2022 - сентября 2023 годов пообещали сделать фиктивные справки 42 "клиентам", от которых получили по 5 тысяч долларов.

Впрочем, впоследствии "заказчики" захотели вернуть эти деньги, поскольку организаторы схемы не выполнили своих обязательств. Из-за этого между членами преступной группы возникли противоречия.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Поэтому, чтобы "урегулировать конфликт" участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья" и организовали преступные собрания (сходки).

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

"Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием "криминальных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности".

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Во время обысков у злоумышленников изъяли 70 тысяч долларов, 1 тысячу евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, 4 автомобиля и тому подобное.

 
ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: КиевОфис генпрокуроракриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Киев
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов
В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта на одной из улиц
Воздушные силы сообщили о запуске российских ракет по Украине
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: