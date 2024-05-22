В Киеве за участие в преступных сходках задержали 5 "криминальных авторитетов"

В Киеве за участие в преступных сходках задержали участников схемы незаконной переправки военнообязанных за границу, которые обратились к "криминальным авторитетам", чтобы урегулировать конфликт между членами группы.

Источник: Киевская городская прокуратура, Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов - временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП и т.д.".

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что участники этой группы в течение июня 2022 - сентября 2023 годов пообещали сделать фиктивные справки 42 "клиентам", от которых получили по 5 тысяч долларов.

Впрочем, впоследствии "заказчики" захотели вернуть эти деньги, поскольку организаторы схемы не выполнили своих обязательств. Из-за этого между членами преступной группы возникли противоречия.

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Поэтому, чтобы "урегулировать конфликт" участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья" и организовали преступные собрания (сходки).

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ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

"Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием "криминальных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности".

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Во время обысков у злоумышленников изъяли 70 тысяч долларов, 1 тысячу евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, 4 автомобиля и тому подобное.

ФОТО: КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.