У Києві за участь у злочинних сходках затримали 5 "кримінальних авторитетів"

У Києві за участь у злочинних сходках затримали учасників схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, які звернулися до "кримінальних авторитетів", щоб врегулювати конфлікт між членами групи.



Джерело: Київська міська прокуратура, Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо".

фото: Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що учасники цієї групи протягом червня 2022 – вересня 2023 років пообіцяли зробити фіктивні довідки 42 "клієнтам", від яких отримали по 5 тисяч доларів.

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Втім, згодом "замовники" захотіли повернути ці гроші, оскільки організатори схеми не виконали своїх зобов’язань. Через це між членами злочинної групи виникли суперечності.

фото: Київська міська прокуратура

Тож, щоб "врегулювати конфлікт" учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).

фото: Київська міська прокуратура

"Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності".

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фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків у зловмисників вилучили 70 тисяч доларів, 1 тисячу євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі тощо.

фото: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.