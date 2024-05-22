У Києві за участь у злочинних сходках затримали 5 "кримінальних авторитетів"
У Києві за участь у злочинних сходках затримали учасників схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, які звернулися до "кримінальних авторитетів", щоб врегулювати конфлікт між членами групи.
Джерело: Київська міська прокуратура, Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, група осіб з ознаками організованості з метою незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України забезпечувала виготовлення підроблених документів – тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, довідок ТЦК та СП тощо".
Деталі: Повідомляється, що учасники цієї групи протягом червня 2022 – вересня 2023 років пообіцяли зробити фіктивні довідки 42 "клієнтам", від яких отримали по 5 тисяч доларів.
Втім, згодом "замовники" захотіли повернути ці гроші, оскільки організатори схеми не виконали своїх зобов’язань. Через це між членами злочинної групи виникли суперечності.
Тож, щоб "врегулювати конфлікт" учасники злочинної групи звернулися до кількох "кримінальних авторитетів", один з яких був залучений як "третейський суддя" та організували злочинні зібрання (сходки).
"Правоохоронці задокументували проведення на території Києва трьох злочинних зібрань за участю "кримінальних авторитетів" та зібрали докази їхньої причетності до протиправної діяльності".
Під час обшуків у зловмисників вилучили 70 тисяч доларів, 1 тисячу євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі тощо.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.