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Белый дом заявил, что не располагает информацией о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 22 мая 2024, 23:34
Белый дом заявил, что не располагает информацией о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая
ДЖЕЙК САЛЛИВАН, ФОТО GETTY IMAGES

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает информацией о возможных фактах поставок оружия в Россию из Китая после того, как это предположил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Салливана журналистам на брифинге 22 мая

Детали: Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что еще в 2022 году допускал возможность предоставления Китаем военной помощи России.

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"Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – добавил он, отметив, что хочет обсудить с британскими коллегами их данные и согласовать оперативную картину.

В то же время, добавил Салливан, США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай помогает Москве, "не предоставляя оружие напрямую, но обеспечивая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы".

"Это происходит. Это то, чем мы обеспокоены. Мы приняли меры, чтобы противодействовать этому согласованным образом с нашими союзниками и партнерами, и вы можете ожидать больше таких действий в будущем", – подытожил он.

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Как сообщалось, глава Минобороны Британии Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.

Темы: СШАРосcияКитайоружие
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