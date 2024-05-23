Оккупанты перекрывали Крымский мост

поврежденный летом 2023 года Крымский мост. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Mash

Ночью 23 мая захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Дословно в 1:32: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Обновлено: В 2:42 оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту.