Оккупанты перекрывали Крымский мост
Четверг, 23 мая 2024, 01:36
Ночью 23 мая захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Дословно в 1:32: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Реклама:
Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Обновлено: В 2:42 оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту.