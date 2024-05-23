Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россия самовольно убрала из эстонских вод реки Нарва буи, маркирующие русло

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 23 мая 2024, 16:38

Российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну; Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Источник: ERR, "Европейская правда"

Детали: В ночь на 23 мая российские пограничники убрали несколько десятков буев, расположенных в эстонской части Нарвы, которые маркируют судоходное русло реки. Эстония ежегодно устанавливает эти буи перед началом лета, иногда с изменениями – поскольку глубина реки в той или иной зоне со временем меняется. В этом году их начали устанавливать 13 мая.

Реклама:

Руководитель регионального бюро пограничной охраны Эрик Пургель пояснил, что до начала полномасштабной войны России против Украины Эстония и Россия устанавливали маркеры фарватера по взаимному согласию, но с 2023 года РФ не соглашается с предложениями Эстонии.

"Мы решили установить плавучие метки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие по ошибке не зашли в российские воды", – пояснил Пургель.

По его словам, в этом году в РФ заявили, что не согласны с местом установки около половины из 250 буев. За минувшую ночь российские пограничники сняли 24 буя – часть из них относятся к тем, с установлением которых Россия не соглашалась.

ВИДЕО ДНЯ

"Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и требует объяснений по поводу снятия буев, а также их возвращения. Департамент ждет от России доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если доказательства не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", – добавил Пургель.

Премьер Кая Каллас в первом комментарии по поводу инцидента отметила, что Таллинн будет подходить к этому случаю уравновешенно и при необходимости консультироваться с союзниками.

"Мы сейчас видим это частью более широкой схемы, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу", – отметила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что случай следует воспринимать спокойно, потому что это часть провокационного поведения, к которому в последнее время прибегает Россия.

Напомним: 

  • В начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

Темы: ЭстонияРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Эстония
МИД Эстонии выделил на гуманитарную помощь Украине более 650 тысяч евро
Премьер Эстонии рассказала, что некоторые страны уже тренируют военных в Украине
Премьер Эстонии говорит, что пока не думает о работе в структурах ЕС
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: