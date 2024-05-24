Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: Самая острая ситуация на Купянском и Покровском направлениях

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 00:22
Генштаб: Самая острая ситуация на Купянском и Покровском направлениях
фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 88 боевых столкновений, из них почти половина пришлась на Купянское и Покровское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за сутки

Детали: Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, осуществили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружений, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Предварительно, общие потери врага на этом направлении составили 65 человек. Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же поврежден российский танк, две пушки и два автомобиля.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За сегодня оккупанты уже подтверждено потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два склада боеприпасов

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении успешно отражено пять вражеских атак возле сел Терны и Торское.

Сначала суток отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируемая.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении.  Здесь, в течение дня, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в районах Уманского и Новоселовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки. В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери. За сегодня на этом направлении они составили: 250 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, повреждены танк, одна ББМ и автомобиль.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Контролируемая.

Украинские воины активно применяют средства огневого поражения по вражеской живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по оборудованию рубежей обороны, уничтожению противника и улучшению тактического положения.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Путин будет аплодировать стоя, если Байден проигнорирует Саммит мира

Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська

Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года

фото The Insider нашло подрядчика Минобороны РФ: он имеет паспорт Мальты и отдыхает в Куршевеле

фото, видеоИран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5

Из-за удара Израиля по лагерю беженцев в Рафахе погибло 45 человек

Все новости...
Генштаб
Оккупанты совершили более 50 атак, больше всего на Купянском и Покровском направлениях – Генштаб
Генштаб: Силы обороны сбили вражеский штурмовик Су-25 на Покровском направлении
Генштаб: На Купянском направлении произошло наибольшее количество столкновений
Последние новости
13:54
В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования
13:52
Покровское направление самое горячее, защитники отбили 7 атак россияне - Генштаб
13:46
Футбол"Рух" не отпустил 5 игроков в олимпийскую сборную Украины
13:45
Нужно найти баланс: Боррель высказался относительно права Украины бить по территории РФ
13:41
"Ромео в плавках": пограничники поймали жителя Молдовы, пересекшего Днестр ради любимой
13:30
Продажи iPhone от Apple в Китае выросли на 52% на фоне скидок
13:19
Путин боится Саммита мира и собирается устроить какую-то свою платформу – Зеленский
13:10
"За мгновение до оккупации вывез с линии огня 57 человек": история полицейского из Донбасса
12:57
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, местами грозы
12:50
Лукашенко хочет усилить пропаганду в Беларуси, потому что не верит в независимые СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: