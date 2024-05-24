России в войне уже потеряла почти полмиллиона солдат

Россия в войне против Украины потеряла убитыми и ранеными почти 499 тысяч солдат − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 240 оккупантов, 27 ББМ и 13 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава − около 498 940 (+1 240) чел,

танков − 7 635 (+13) ед,

боевых бронированных машин − 14 775 (+27) ед,

артиллерийских систем − 12 902 (+42) ед,

РСЗО − 1 080 (+3) ед,

средств ПВО − 813 (+0) ед,

самолетов − 356 (+1) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 401 (+10) ед,

крылатых ракет − 2 209 (+0) ед,

кораблей/катера − 27 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 569 (+56) ед,

специальной техники − 2 101 (+7) ед.

Данные уточняются.