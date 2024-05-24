России в войне уже потеряла почти полмиллиона солдат
Пятница, 24 мая 2024, 07:41
Россия в войне против Украины потеряла убитыми и ранеными почти 499 тысяч солдат − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 240 оккупантов, 27 ББМ и 13 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 498 940 (+1 240) чел,
- танков − 7 635 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 14 775 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 12 902 (+42) ед,
- РСЗО − 1 080 (+3) ед,
- средств ПВО − 813 (+0) ед,
- самолетов − 356 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 401 (+10) ед,
- крылатых ракет − 2 209 (+0) ед,
- кораблей/катера − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 569 (+56) ед,
- специальной техники − 2 101 (+7) ед.
Данные уточняются.