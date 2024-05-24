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России в войне уже потеряла почти полмиллиона солдат

Ирина БалачукПятница, 24 мая 2024, 07:41
России в войне уже потеряла почти полмиллиона солдат
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла убитыми и ранеными почти 499 тысяч солдат − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 240 оккупантов, 27 ББМ и 13 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 498 940 (+1 240) чел,
  • танков − 7 635 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 775 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 12 902 (+42) ед,
  • РСЗО − 1 080 (+3) ед,
  • средств ПВО − 813 (+0) ед,
  • самолетов − 356 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 401 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 2 209 (+0) ед,
  • кораблей/катера − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 569 (+56) ед,
  • специальной техники − 2 101 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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