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Германия передала Украине новую помощь: танки Leopard, дроны, боеприпасы

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 24 мая 2024, 15:04
Германия передала Украине новую помощь: танки Leopard, дроны, боеприпасы
ТАНК LEOPARD, ФОТО GETTY IMAGES

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.

Источник: данные Министерства обороны Германии, "Европейская правда"

Детали: Согласно информации, в последней партии помощи Германия передала Украине:

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  • 10 танков LEOPARD 1 A5;
  • 20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8500 снарядов калибра 155 мм;
  • 20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
  • 34 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;
  • бронированную инженерную машину DACHS;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
  • четыре противоминных танка WISENT 1 с запчастями;
  • два противоминных плуга;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 540 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов для огнестрельного оружия.

В разделе, который касается военной поддержки в планах или такой, которая находится в процессе передачи, указаны три установки HIMARS.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.

Темы: Германиятанкипомощь Украине
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