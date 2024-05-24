Германия передала Украине новую помощь: танки Leopard, дроны, боеприпасы

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 AP, пулеметы, дроны, винтовки и боеприпасы.

Источник: данные Министерства обороны Германии, "Европейская правда"

Детали: Согласно информации, в последней партии помощи Германия передала Украине:

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10 танков LEOPARD 1 A5;

20 пулеметов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов калибра 155 мм;

20 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;

34 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

мостоукладочный танк BEAVER с запчастями;

бронированную инженерную машину DACHS;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запчастями;

два противоминных плуга;

400 светодиодных ламп;

16 автоцистерн Zetros;

540 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов для огнестрельного оружия.

В разделе, который касается военной поддержки в планах или такой, которая находится в процессе передачи, указаны три установки HIMARS.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с главами правительств стран Северной Европы заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что немецкое правительство должно делать больше для поддержки Украины в ее противостоянии против российской агрессии.