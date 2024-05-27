Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями – ISW

По данным, собранным и проанализированным экспертами Института изучения войны (ISW), для растяжения фронта россияне накапливают свои силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы оттянуть и закрепить украинские силы в районе границы.

Источник: ISW

Детали: По сообщениям, российские войска концентрируют силы неустановленной численности на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, вероятно, для того, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, которые имеют целью расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 мая, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировки неопределенного размера вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

Аналитики предполагают, что Зеленский имел в виду район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области, а спутниковые снимки этого района свидетельствуют о том, что за последние недели российские войска активизировали деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района.

Однако текущий размер возможной концентрации российских войск в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остается неясным.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил 26 мая, что российские войска могут начать наступательные операции в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, с целью растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

"Район Грайворон-Борисовка-Пролетарский, в частности, предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы, соединяющей Богодухов с Сумами", - говорится в отчете.

Кроме того, указывают эксперты, российские войска могут проводить наступательные операции как в одном, так и в обоих направлениях, и российская концентрация здесь может быть направлена на то, чтобы заставить украинские войска перебросить силы и средства на более широкий участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Российские войска также сосредотачивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью, и даже ограниченная концентрация в этих областях может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего оттягивания и закрепления украинских сил в районе границы.

Российские войска сейчас доводят свою Северную группировку в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, начнут лишь ограниченные наступательные операции вдоль линии Сумы-Харьков, пока Северная группировка не будет ближе к конечной численности.

Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах усилят давление, которое растянет украинскую живую силу и технику на более широком фронте и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от Харькова, либо в направлении города Сумы.

Однако Северной группировке войск, даже при верхней границе ее заявленной конечной численности, не будет хватать живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату городов Харьков или Сумы.

Ключевые выводы ISW за 26 мая: