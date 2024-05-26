Зеленський: Росія збирає нове угруповання біля кордону

Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів від Харкова, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення до світових лідерів

Пряма мова Зеленського: "Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.

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Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.

Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни".

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Нагадаємо: У цьому зверненні Зеленський запросив президентів, зокрема, лідерів США та Китаю, взяти участь у Саміті миру.