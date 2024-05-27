Россияне били по Никопольщине: повредили частное предприятие и дома
Понедельник, 27 мая 2024, 08:15
Российские оккупанты вечером и ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровщины − повредили частное предприятие и два жилых дома.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Оккупанты снова атаковали Никопольщину. Вчера вечером ударили дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Ночью − обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь. По райцентру попали и утром. Возник пожар. Повреждены частное предприятие и два жилых дома".
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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали. А обследование территорий еще продолжается.