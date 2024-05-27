Президент Латвии выступил за разрешение Украине бить западным оружием по целям в РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западных партнеров снять ограничения на применение Украиной оружия, которое они предоставляют, и отметил, что нынешние попытки России наступать – в том числе следствие проволочек и нерешительности Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его интервью CNN

Детали: Ринкевичс констатировал, что российское наступление на Харьковщине – следствие не только того, что России удалось перевести экономику на военные рельсы и проводить мобилизацию, но и следствие ошибок в том, как западные партнеры реагируют на ситуацию и оказывают поддержку Украине.

Реклама:

"То что мы видим – это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может его применять – для ударов по территории России. Здесь речь не о гражданских, а о легитимных военных целях", – отметил президент Латвии.

Он сказал, что абсолютно согласен со словами генсека НАТО о том, что для союзников пришло время пересмотреть ограничения по применению Украиной предоставленного ими оружия.

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8 ВИДЕО ДНЯ May 27, 2024

"Это достаточно критический момент. И, по моему мнению, нет ни одной прагматической рациональной причины не позволять Украине применять предоставленное оружие против России тем способом, который будет наиболее эффективным. И оценки, что Россия в ответ может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень четких оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже начала эскалацию", – подчеркнул Ринкевичс.

Он призвал тех союзников, которые предоставляют Украине свое оружие с определенными ограничениями, пересмотреть их. "Когда Латвия предоставляет Украине оружие, мы не накладываем никаких ограничений", – добавил Эдгарс Ринкевичс.

"Возможно, один из страхов – и, думаю, безосновательный, – что Россия применит тактическое ядерное оружие. Думаю, российский шантаж, с очень хорошим расчетом. Но некоторые столицы ведутся на него. Это не то, что я могу посоветовать делать", – добавил президент Латвии.

С таким призывом выступил и министр иностранных дел Польши, отметив, что Европа должна научиться лучше играть с Кремлем в игру на эскалацию.

Также в понедельник Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по целям на территории Российской Федерации.