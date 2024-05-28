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Швецию попросили подождать с поставкой Украине истребителей Gripen – министр

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 28 мая 2024, 14:04
Швецию попросили подождать с поставкой Украине истребителей Gripen – министр
САМОЛЕТ-ИСТРЕБИТЕЛЬ JAS 39 GRIPEN, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16.

Источник: министр обороны Швеции Пол Йонсон информационному агентству TT в Брюсселе, его слова приводит издание Aftonbladet, "Европейская правда"

Детали: По словам шведского министра, другие страны, входящие в коалицию противовоздушной обороны, попросили Швецию подождать с поставкой системы Gripen.

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"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", – пояснил Йонсон.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты будут поставлены в этом году.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставки Gripen. – Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", – сказал министр обороны Швеции.

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Он добавил, что сейчас поставка Gripen не соответствует взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.

Впоследствии Пол Йонсон заявил, что после окончательного вступления в НАТО Швеция не исключает возможности поставки истребителей Gripen в Украину.

В августе 2023 года во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.

Темы: Швецияистребителивойна
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