Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Стефанишина с генсеком НАТО обсудила саммит в Вашингтоне

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 28 мая 2024, 16:50
Стефанишина с генсеком НАТО обсудила саммит в Вашингтоне
фото из Facebook Стефанишиной

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе обсудила потенциальные решения вашингтонского саммита, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в Альянсе.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба вице-премьера

Детали: В контексте ожиданий от предстоящего саммита в Вашингтоне в июле этого года чиновница отметила, что впервые, благодаря формату Совета Украина-НАТО, украинские представители присоединятся к наработке итоговых документов наравне с союзниками.

Реклама:

"Мы также обсудили сегодня потенциальные решения, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в НАТО. Военные и финансовые обязательства Альянса, само существование Украины должно быть защищено решительными действиями", – подчеркнула она.

Столтенберг со своей стороны заверил, что увеличение и стабильность поддержки Украины со стороны союзников остается первоочередным приоритетом, и ряд решений саммита будут направлены именно на усиление оборонных возможностей Украины через улучшение координации взносов международных партнеров.

Также Стефанишина проинформировала Столтенберга о тяжелой ситуации на харьковском и сумском направлениях, где прифронтовые города ежедневно страдают от беспрецедентной жестокости врага.

ВИДЕО ДНЯ

"Наши насущные военные потребности остаются неизменными – это системы противовоздушной обороны, боевые самолеты F-16, боеприпасы, дальнобойная артиллерия, бронетехника и другие необходимые вещи", – отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, от трех до семи систем ЗРК Patriot позволят усилить безопасность украинских мирных городов и защитить энергосистему.

Стефанишина также приняла участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось во вторник в Брюсселе.

Напомним:

  • Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в понедельник в Софии заявил, что ожидает договоренности до саммита в Вашингтоне об усилении роли НАТО для стабильных поставок оружия Украине.

Темы: НАТОевроинтеграцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
НАТО
Венгрия настаивает, что не хочет видеть Рютте новым генсеком НАТО
Столтенберг примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС
Генсек НАТО говорит, что запрет на удары по РФ усложняет оборону Украины
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: