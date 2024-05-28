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Чехия собирает саммит по снарядам для Украины: будут говорить о разрешении бить по России

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 19:36
Чехия собирает саммит по снарядам для Украины: будут говорить о разрешении бить по России
фотоколлаж: Getty Images

В чешской Праге состоится неанонсированный саммит лидеров государств, которые являются главными поставщиками оружия Украине.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, прибывший в Прагу, передает "Европейская правда"

Детали: Шмыгаль в коротком сообщении на официальном Телеграм-канале раскрыл перечень участников события. Он рассказал, что по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы должна состояться "широкая рабочая встреча относительно потребностей Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США".

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По данным "Европейской правды", в подготовительной коммуникации эта встреча фигурировала как AMMO Summit.

Как известно, именно Чехия является инициатором схемы закупки снарядов для ВСУ у третьих стран.

Также перед началом многосторонней встречи Шмыгаль провел переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой. "Обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", – заявил украинский премьер.

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Среди других идей, которые являются тематикой обсуждения и о которых сообщил Шмыгаль, является "возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора". Украинский премьер сообщил, что получил поддержку Фиалы в этом вопросе. Эта тема должна обсуждаться также в более широком формате.

"Среди тем разговора (с Петром Фиалой -ЕП) – совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества", – добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщала ЕвроПравда, в ЕС прокомментировали решение некоторых государств ЕС разрешить бить их оружием по РФ.

Кроме того, в Евросоюзе начинается обсуждение идеи тренировки военных на территории Украины с участием западных военных.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Темы: ЧехияУкраинаоружиевойна
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