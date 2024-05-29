Генштаб: Враг имеет частичный успех на Покровском направлении

Российские войска интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении: агрессор совершил 25 штурмов, на отдельных участках враг имеет частичный успех.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за минувшие сутки

Дословно: Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

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В настоящее время произошло около 110 боевых столкновений. Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные активные действия по улучшению устойчивости обороны.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 КАБов, задействовал 435 дронов-камикадзе. Также враг совершил 2849 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Детали: На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражено четыре штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время продолжается бой в районе Волчанска. Наши защитники активно противодействуют и наносят потери врагу.

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Предварительно, потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожено три артиллерийские системы, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Два танка, три артиллерийских системы, семь автомобилей и одна спецтехника были повреждены.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса успеха не имели. Несмотря на активность врага, украинские военные проводят мероприятия по усилению переднего края обороны.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов в глубину нашей территории.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Григорьевки, Клищиевки и Андреевки. Все попытки были безуспешными. Потерь наших позиций не допущено.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы, агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Потери агрессора на этом направлении составили более 220 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и один ПТУР. Повреждения получили одна боевая бронированная машина, одна пушка и два миномета.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается девять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения Сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.

На Времовском направлении российские оккупанты не оставляют попыток потеснить украинских защитников с занятых позиций. Шесть атак оккупантов наши воины отбили в районе Старомайорского. Одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не внесли. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения.