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На саммите обсудят перспективы членства Украины в НАТО, но до приглашения не дойдет – США

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоСреда, 29 мая 2024, 17:43
На саммите обсудят перспективы членства Украины в НАТО, но до приглашения не дойдет – США

На встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Источник: посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции накануне встречи глав МИД Альянса в Праге, корреспондент "ЕвроПравды"

Детали: Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

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Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус. Активные дискуссии по этому поводу будут продолжаться в Праге.

"В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно ее стремления стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", – заявила представительница США.

Она отметила, впрочем, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи"

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Впрочем, посол подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желательный для Киева вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться в этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", – пояснила она.

Напомним:

Темы: НАТОУкраинаСША
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