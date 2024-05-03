ОП: Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.

Источник: Deutsche Welle, Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Детали: В ответ на просьбу DW прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого Никафоров заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России.

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В комментарии УП он уточнил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".

Прямая речь Никифорофа: "Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России. Таким образом саммит в Швейцарии и станет первым шагом к справедливому миру".

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