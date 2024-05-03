ОП: Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России
Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.
Источник: Deutsche Welle, Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"
Детали: В ответ на просьбу DW прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого Никафоров заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России.
В комментарии УП он уточнил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".
Прямая речь Никифорофа: "Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России. Таким образом саммит в Швейцарии и станет первым шагом к справедливому миру".
Предыстория:
- Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist 2 мая заявил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя. Он считает, что такие войны могут заканчиваться только договорами.
- 2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что на саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов.
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.