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В Украине была воздушная тревога: четвертый раз за день через МиГ-31К

Татьяна ОлейникПятница, 3 мая 2024, 21:48
В Украине была воздушная тревога: четвертый раз за день через МиГ-31К
Российский истребитель МиГ-31. Фото - Википедия

В 21:45 3 мая в Украине прозвучала четвертая воздушная тревога за день. Причина – МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".

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В 22:06 воздушники сообщили о ракете с юга курсом Каменское.

В 22.36 объявили отбой тревоги.

Что предшествовало: По всей территории Украины в 15.07 3 мая объявляли воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.

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В 18:35 объявляли вторую воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Она продолжалась 32 минуты.

В 20:36 3 мая во всех областях Украины объявляли третью за день воздушную тревогу.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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