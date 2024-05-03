В Украине была воздушная тревога: четвертый раз за день через МиГ-31К
Пятница, 3 мая 2024, 21:48
В 21:45 3 мая в Украине прозвучала четвертая воздушная тревога за день. Причина – МиГ-31К.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)".
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В 22:06 воздушники сообщили о ракете с юга курсом Каменское.
В 22.36 объявили отбой тревоги.
Что предшествовало: По всей территории Украины в 15.07 3 мая объявляли воздушную тревогу из-за активности российской авиации, в частности МиГ-31К. Она продолжалась 26 минут.
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В 18:35 объявляли вторую воздушную тревогу из-за МиГ-31К. Она продолжалась 32 минуты.
В 20:36 3 мая во всех областях Украины объявляли третью за день воздушную тревогу.