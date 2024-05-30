КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности – СМИ

Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа и около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря.

Источник: Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных

Детали: Отмечается, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не предоставил подробностей по запуску, поскольку сейчас идет анализ.

Реклама:

Кроме того, тот же комитет заявил, что обнаружил летательные аппараты, вероятно, баллистические ракеты малой дальности, запущенные из района Сунан в Пхеньяне в 6:14 утра по местному времени в направлении Восточного моря.

Напомним: Запуски произошли после неудачной попытки Северной Кореи запустить военный шпионский спутник в понедельник.

Это также произошло после того, как КНДР запустила на Южную Корею сотни воздушных шаров с мусором и навозом.