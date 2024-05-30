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КНДР запустила близько 10 балістичних ракет малої дальності – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 30 травня 2024, 03:00
КНДР запустила близько 10 балістичних ракет малої дальності – ЗМІ
Фото ілюстративне з pixabay.com

Північна Корея в четвер запустила балістичну ракету невстановленого типу і близько 10 балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap із посиланням на південнокорейських військових

Деталі: Зазначається, що Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав подробиць щодо запуску, оскільки наразі триває аналіз.

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Крім того, той же комітет заявив, що виявив літальні апарати, імовірно, балістичні ракети малої дальності, запущені з району Сунан в Пхеньяні о 6:14 ранку за місцевим часом у напрямку Східного моря.

Нагадаємо: Запуски відбулися після невдалої спроби Північної Кореї запустити військовий шпигунський супутник у понеділок.

Це також сталося після того, як КНДР запустила на Південну Корею сотні повітряних куль зі сміттям і гноєм.

Теми: КНДРПівденна Корея
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