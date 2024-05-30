На Харьковском направлении погибла "госпитальер" 25-летняя Ирина Цыбух

В среду 29 мая 2024 года на фронте погибла медик добровольческого батальона "Госпитальеры" 25-летняя Ирина Цыбух с позывным "Чека".

Источник: "Госпитальеры" в Facebook

Дословно: "Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальерки Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения.

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01.06.1998 - 29.05.2024. У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло".

Напомним: В марте 2024 года Ирина Цыбух стала лауреатом премии УП 100. Сила женщин.

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