Россияне ударили КАБом по Русской Лозовой под Харьковом: двое раненых

Российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по гражданским объектам в селе Русская Лозовая, что возле Харькова. Ранения получили двое местных жителей.

Источник: начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в соцсетях, Харьковская ОВА

Прямая речь: "Российские террористы ударили КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой".

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Детали: По его словам, профильные службы работают на месте. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено: Харьковская ОВА сообщила, что в результате обстрела погиб местный житель - 56-летний мужчина. Но позже администрация опровергла это сообщение и заявила, что были ранены двое местных жителей. Один мужчина доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказана помощь на месте. Повреждения получили по меньшей мере 3 частных дома.

Последствия попадания российской авиабомбы по селу Русская Лозовая. Фото: "Гвара Медиа"

Начальник отдела работы со СМИ Дергачевской МВА Александр Кулик рассказал местному изданию "Гвара Медиа", что врачи "борются за жизнь" одного из раненых.

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По данным "Ґвара Медиа", авиабомба попала в огород одного из домовладений. Владельцы домов, которые были повреждены взрывом, сидели примерно в пяти метрах от места попадания. Двоих из них спасло то, что они вовремя упали. По меньшей мере три человека получили контузии.

Последствия попадания российской авиабомбы по селу Русская Лозовая. Фото: "Гвара Медиа"

Также сообщается, что из-за удара погибла собака одного из пострадавших.

Последствия попадания российской авиабомбы по селу Русская Лозовая. Фото: "Гвара Медиа"

Что предшествовало: Ночью 30 мая российские войска нанесли очередные удары по Харькову и области, на месте попадания возник пожар. В результате атаки по Харькову пострадали 7 человек.