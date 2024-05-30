Из-за ночной ракетной атаки РФ по Харькову пострадали 7 человек
Ночью 30 мая российские войска нанесли очередные удары по Харькову и области, на месте попадания возник пожар. В результате атаки по Харькову пострадали 7 человек.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях! "
Детали: Терехов отметил, что в "Харькове очень громко".
Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что враг нанес не менее 5 ударов, часть из них - по населенным пунктам Харьковского района.
Терехов отметил, что в Харькове был удар по критической инфраструктуре одного из районов города.
Прямая речь Терехова: "На месте прилета пожар, перебит газонин, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход - узнаем подробнее".
Прямая речь Синегубова: "По обновленной информации, два человека получили осколочные ранения, один - острая реакция на стресс".
"Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар".
"Всего по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода".
Обновлено: В 3:52 Терехов сообщил о 4 пострадавших в результате ночного прилета.
Обновлено: В 8:30 Синегубов написал, что россияне били ракетами по 2 локациям. Попали в двухэтажное административное здание КП, в результате чего там вспыхнул пожар. В результате атаки легкие повреждения получили 6 женщин и 1 человек.
Также глава ОВА сообщил, что в поселке Малая Даниловка захватчики попали по территории учебного заведения: разрушено здание конно-спортивного клуба. Также повреждено здание общежития.
Напомним: Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на сейчас количество погибших в результате атаки составляет 19 человек. В больнице умерла очередная жертва удара.