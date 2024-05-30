Из-за ночной ракетной атаки РФ по Харькову пострадали 7 человек

Ночью 30 мая российские войска нанесли очередные удары по Харькову и области, на месте попадания возник пожар. В результате атаки по Харькову пострадали 7 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях! "

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Детали: Терехов отметил, что в "Харькове очень громко".

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: Впоследствии Синегубов сообщил, что враг нанес не менее 5 ударов, часть из них - по населенным пунктам Харьковского района.

Терехов отметил, что в Харькове был удар по критической инфраструктуре одного из районов города.

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Прямая речь Терехова: "На месте прилета пожар, перебит газонин, пострадали и окружающие дома - видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход - узнаем подробнее".

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Прямая речь Синегубова: "По обновленной информации, два человека получили осколочные ранения, один - острая реакция на стресс".

"Враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар".

"Всего по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода".

Обновлено: В 3:52 Терехов сообщил о 4 пострадавших в результате ночного прилета.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 8:30 Синегубов написал, что россияне били ракетами по 2 локациям. Попали в двухэтажное административное здание КП, в результате чего там вспыхнул пожар. В результате атаки легкие повреждения получили 6 женщин и 1 человек.

Также глава ОВА сообщил, что в поселке Малая Даниловка захватчики попали по территории учебного заведения: разрушено здание конно-спортивного клуба. Также повреждено здание общежития.

Напомним: Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на сейчас количество погибших в результате атаки составляет 19 человек. В больнице умерла очередная жертва удара.