Пленные россияне давали показания по делу о прорыве на Харьковщине – СМИ
В деле о прорыве врага на Харьковщине, в котором фигурируют в частности командиры 125 бригады, допросили российских военных, попавших в плен во время майского наступления.
Источник: hromadske со ссылкой на постановления Ленинского районного суда Харькова от 22 и 24 мая
Детали: По данным издания, следователи считают показания военнослужащих подразделений РФ, которые попали в плен с 10 мая на территории Харьковской области, имеющими значение для досудебного расследования.
В частности, шестерых россиян хотели допросить в качестве свидетелей, для чего подали ходатайство в суд, который разрешил допросы пленных.
Речь идет о военнослужащем мотострелкового полка, командире роты 11 танкового полка, рядовом 138 бригады, рядовом 11 танкового полка, военнослужащем 2 мотострелковой роты 11 танкового полка и пулеметчике 25 отделения 2 роты 11 танкового полка. Их допросы должны были состояться в течение 23 и 24 мая, пишут журналисты.
В материалах суда отмечается, что этих пленных россиян удерживают в Харьковском следственном изоляторе, а впоследствии их должны перевести в другие учреждения исполнения наказаний на территории Украины и обменять.
Предыстория:
- О расследовании стало известно из судебного реестра. ГБР проверяет, почему командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.
- Как уточнили "Украинской правде" в ГБР, дело является фактовым, пока подозреваемых в нем нет. В Бюро отмечают, что в рамках досудебного расследования следователи комплексно проверяют уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное.
- Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.