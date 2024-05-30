Пленные россияне давали показания по делу о прорыве на Харьковщине – СМИ

В деле о прорыве врага на Харьковщине, в котором фигурируют в частности командиры 125 бригады, допросили российских военных, попавших в плен во время майского наступления.

Источник: hromadske со ссылкой на постановления Ленинского районного суда Харькова от 22 и 24 мая

Детали: По данным издания, следователи считают показания военнослужащих подразделений РФ, которые попали в плен с 10 мая на территории Харьковской области, имеющими значение для досудебного расследования.

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В частности, шестерых россиян хотели допросить в качестве свидетелей, для чего подали ходатайство в суд, который разрешил допросы пленных.

Речь идет о военнослужащем мотострелкового полка, командире роты 11 танкового полка, рядовом 138 бригады, рядовом 11 танкового полка, военнослужащем 2 мотострелковой роты 11 танкового полка и пулеметчике 25 отделения 2 роты 11 танкового полка. Их допросы должны были состояться в течение 23 и 24 мая, пишут журналисты.

В материалах суда отмечается, что этих пленных россиян удерживают в Харьковском следственном изоляторе, а впоследствии их должны перевести в другие учреждения исполнения наказаний на территории Украины и обменять.

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