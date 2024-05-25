Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине
По данным ГБР, командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.
Источник: судебный реестр
Детали: В постановлении отмечается, что возникла необходимость установления соответствия действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10.05.2024 силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других позиций.
Также следствие должен установить причинную связь между этими действиями и потерей позиций, личного состава и военной техники.
Из-за оставления позиций, отмечает ГБР, поражение противника осуществлялось силами 2 эшелона.
Также для расследования этого была назначена военная экспертиза.
Согласно реестру, в уголовном правонарушении считают причастными 28 человек, среди которых командир бригады, его заместители и должностные лица:
1. Командир отдельной бригады;
2. Заместитель командира бригады;
3 Командир отдельного стрелкового батальона;
4 Командир отдельного стрелкового батальона;
5 Командир 3 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;
6. Командующий ОТУ.
7 Старший офицер отделения сил;
8 Начальник отделения объединенной огневой поддержки бригады;
9 Старший офицер отделения связи и информационных систем штаба бригады;
10 Начальник отделения сил поддержки штаба бригады;
11 Начальник группы гражданско-военного сотрудничества штаба бригады;
12.и.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;
13.командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;
14.командир 172 отдельного батальона;
15 Командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;
16 Командир 2 стрелковой роты отдельного батальона;
17 В.и.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;
18 Начальник пограничного отряда;
19 Первый заместитель начальника 2 ВСП тип (с) отдела пограничной службы;
20 Начальник штаба - заместитель командира механизированной бригады;
21 Начальник штаба - первый заместитель командира отдельной бригады;
22 Командир 2 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;
23 Начальник отделения разведки штаба бригады;
24 Командир 1 стрелковой роты стрелкового батальона;
25 Командир разведывательного взвода 217 батальона, в.и.о. начальника группы разведки батальона;
26 Командир 217 отдельного батальона;
27 Начальник штаба - первый заместитель командира батальона;
28 Заместитель начальника штаба отдельного стрелкового батальона.
Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничье Харьковской области, куда зашли российские войска.