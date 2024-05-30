Правительство вводит экзамены по истории и Конституции для приобретения гражданства Украины

На заседании правительства решили, что для получения гражданства Украины нужно сдать экзамены по истории и знаниям основ Конституции.

Источник: Министерство образования и науки

Детали: Это решение касается иностранцев; лиц без гражданства и тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в ​​связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).

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Дословно: "Реализация проведения экзаменов требует дальнейшего принятия и внедрения ряда приказов и положений, организационных мероприятий, принято только принципиальное решение".

Детали: В Министерстве отмечают, что для регистрации на экзамен необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме. Подробный алгоритм опубликуют впоследствии.

В экзамене будет 20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории.

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Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксироваться на видео. В случае успешной сборки участники получат соответствующие сертификаты.