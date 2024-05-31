Генштаб: За сутки на фронте произошло 100 боестолкновений

С начала суток произошло 100 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за сутки

Дословно: "Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Силы обороны держат противника под огневым контролем, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения. Украинская авиация нанесла поражение по 20 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили одно средство ПВО, две артиллерийские системы и один район сосредоточения личного состава противника.

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В течение суток противник нанес по территории Украины один массированный ракетно-авиационный удар, применив 19 ракет различных типов, два ракетных удара (с использованием трех ракет), 52 авиационных удара (в том числе 74 КАБами), применил 554 дрона-камикадзе и совершил более 2980 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении в течение суток состоялись два боевых столкновения. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Старица была остановлена решительными действиями украинских защитников.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Отражено шесть штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Мясожаровка и Дружелюбовка. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. В настоящее время продолжаются бои вблизи Дружелюбовки, Андреевки и Ивановки.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражена попытка противника атаковать позиции в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Северском направлении количество атак агрессора за сегодня возросло до 11. Наши защитники остановили восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Раздоловки. Вместе с тем в указанных районах еще продолжаются три боестолкновения. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Защитники Украины отразили восемь попыток российских оккупантов атаковать вблизи населенных пунктов Калиновка, Белогоровка, Клещеевка, Андреевка и Часов Яр. Ситуация напряженная. Наши подразделения проводят активные мероприятия для усиления устойчивости обороны.

На Торецком направлении остановлена атака оккупантов от Зайцево в сторону Курдюмовки, потерь позиций здесь также не допущено.

На Покровском направлении российские захватчики осуществляли 21 попытку оттеснить наших защитников с занимаемых позиций. Не имели успеха девять атак противника из района населенного пункта Очеретино. Кроме того, наши воины отбили восемь штурмов вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Уманского. Еще по два боевых столкновения продолжаются неподалеку от Сокола и Очеретино.

На Кураховском направлении обстановка остается напряженной. С начала суток подразделения Сил обороны препятствовали 21 атаке врага. Успешно отражено 17 штурмовых действий вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного. В то же время противник не оставляет попыток продавить наши оборонительные рубежи в районе Красногоровки, где происходят еще четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

На Времовском направлении произошло пять боестолкновений. Из них четыре вражеских штурма захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Продолжается отражение еще одной российской атаки вблизи Урожайного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении количество штурмовых попыток противника возросло до пяти. Было отбито две атаки в районе Малой Токмачки. Идут бои в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоандреевка. Ситуация напряженная. Наши войска проводят мероприятия по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории.

На Приднепровском направлении отражено восемь попыток врага оттеснить наши подразделения на плацдармах на левом берегу Днепра, неподалеку от Крынок. Ситуация контролируемая.