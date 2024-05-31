Генштаб: Россияне обстреляли из артиллерии пограничные пункты Сумщины и Черниговщины

В пятницу 31 мая под огнем вражеской артиллерии оказались пограничные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 13.30 31 мая

Дословно: "В настоящее время общее количество боевых столкновений увеличилось до 42. С начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Покровском направлении. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, последовательно уничтожают врага и его технику.

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Под огнем вражеской артиллерии с территории Российской Федерации находились приграничные населенные пункты Басовка Сумской и Клюсы Черниговской областей".

Детали: По данным Генштаба, захватчики несколько активизировались на Харьковском направлении. В настоящее время зафиксировано два боевых столкновения. Из района Белгорода вражеские войска били двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску. Атака оккупантов на Старицу отбита. Вблизи Волчанска еще продолжается бой.

На Купянском направлении отбиты четыре штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются возле Петропавловки и Новоегоровки.

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На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение неподалеку Дибровы. Силы обороны помешали этому.

На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг продолжает атаковать в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки. Успеха не имеет.

На Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак на позиции наших войск. Семь атак оккупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлово. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Три раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении. Одну атаку украинские защитники успешно отбили. В направлении Красногоровки еще продолжаются бои.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе Крынок. Успеха не имели.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, отмечают в Генштабе.