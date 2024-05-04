В Воздушных силах рассказали, чем РФ била по Одесчине, Днепру и Харькову накануне Пасхи

В субботу 4 мая российские оккупационные войска ударили по Одесской области ракетой "Искандер-К", по Харькову стреляли зенитным ракетным комплексом С-300, а по Днепру пытались попасть управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в комментарии "Украинской правде"

Детали: По данным Воздушных сил, вечером субботы враг запустил крылатую ракету "Искандер" по Одесской области (по данным местных властей, там повреждена гражданская инфраструктура и ранены три человека), и обстрелял из комплекса С-300 Харьков.

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Кроме этого на подлете к Днепру украинская ПВО сбила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 противника.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", какую цель враг использовал 4 мая по столице, в ВС отметили, что эта информация проверяется.